[Théâtre] Si tu t’en vas Dieppe Scène Nationale Dieppe

[Théâtre] Si tu t’en vas

Dieppe Scène Nationale / 1 Boulevard Berigny Dieppe Seine-Maritime

Début : 2026-03-24 20:00:00

fin : 2026-03-24

2026-03-24

Un tête-à-tête vibrant et tendu, où l’école, l’avenir et les rêves s’affrontent.

Nathan, élève de terminale, vient dire adieu à sa prof principale il quitte le lycée pour se consacrer à la revente de sneakers, un business qui lui rapporte déjà autant que son père agriculteur, sans s’épuiser à la tâche. Ambitieux et inspiré par Elon Musk, il veut réussir vite. Face à lui Madame Ogier tente de comprendre et de le retenir. Le ton monte, les positions s’affrontent, les mots deviennent plus personnels.

Ce huis clos tendu, drôle et émouvant interroge notre rapport à l’école, au travail et à la réussite. Un théâtre d’aujourd’hui, percutant et profondément humain.

Le propos est percutant, le jeu des comédiens formidable ! — Télérama

Un grand moment de pur théâtre, jubilatoire et bouleversant. Souvent drôle. — Le Journal d’Armelle Heliot .

