[Théâtre] S’il ne restait qu’un chien Atelier Traverse Dieppe

[Théâtre] S’il ne restait qu’un chien

Atelier Traverse / 18 Rue de l’Épée Dieppe Seine-Maritime

Début : 2026-03-13 19:30:00

fin : 2026-03-13 21:00:00

Date(s) :

2026-03-13

Lecture arrangée de Joseph Andras

Compagnie Le Théâtre de l’impossible , avec Gabrielle Grandcamp et Sylvain Sigurani acteurs, Rémi Dacheux musique, et Jean-Baptiste Lemarchand meneur de jeu.

Le théâtre de l’Impossible est basé au Havre, ville que nous revendiquons par amour et par les actions culturelles que nous y menon depuis longtemps. C’est par hasard que j’ai découvert le livre “S’il ne restait qu’un chien” où le port du Havre prend la parole pour se raconter. Écrit par Joseph Andras qui se présente comme havrais, le récit relate cinq cents ans d’histoire humaine, ouvrière et mouvementée du port maritime.

Implanté au Havre (Seine-Maritime), le Théâtre de l’Impossible a fêté en 2023 ses 45 ans d’existence au service du théâtre contemporain. .

Atelier Traverse / 18 Rue de l’Épée Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 82 35 84 48 contact@atelier-traverse.fr

