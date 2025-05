Théâtre « S’il ne restait qu’un chien » – Hôtel Dubocage de Bléville Le Havre, 23 mai 2025 19:00, Le Havre.

Seine-Maritime

Théâtre « S’il ne restait qu’un chien » Hôtel Dubocage de Bléville 1 Rue Jérôme Bellarmato Le Havre Seine-Maritime

Tarif :

Date :

Début : 2025-05-23 19:00:00

fin : 2025-05-23

Date(s) :

2025-05-23

S’il ne restait qu’un chien de Joseph Andras est un recueil mis en voix et en musique par le rappeur, slameur D’de Kabal et ses amis du groupe Trio-Skyzo-Phony.

Dans ce poème engagé (pléonasme), c’est le port du Havre qui prend la parole. Qui mieux que lui pouvait documenter ses débuts, les invasions, les hontes, les voyages, les commerces et les répits heureux de ses cinq siècles d’existence ?

Le théâtre de l’impossible a saisi l’occasion de s’approprier ce poème fleuve dans lequel il se reconnaît autant par l’engagement du récit historique, que par sa forme poétique qui invite à la mettre en bouche, en son et en lumière.

Durée 1h réservation obligatoire

Hôtel Dubocage de Bléville 1 Rue Jérôme Bellarmato

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 24 51 00

English : Théâtre « S’il ne restait qu’un chien »

« S?il ne restait qu’un chien » by Joseph Andras is a collection set to voice and music by rapper and slammer D?de Kabal and his friends from the Trio-Skyzo-Phony group.

In this committed poem (pleonasm), the port of Le Havre speaks for itself. Who better to document its beginnings, the invasions, the shames, the voyages, the trades and the happy respites of its five centuries of existence?

The Théâtre de l’Impossible seized the opportunity to appropriate this river poem, in which it recognizes itself as much for its commitment to historical narrative as for its poetic form, which invites us to put it into mouths, into sound and into light.

Duration: 1h booking essential

German :

« S?il ne restetait qu’un chien » von Joseph Andras ist eine Sammlung, die von dem Rapper, Slammer D?de Kabal und seinen Freunden der Gruppe Trio-Skyzo-Phony mit Stimme und Musik unterlegt wurde.

In diesem engagierten Gedicht (Pleonasmus) kommt der Hafen von Le Havre zu Wort. Wer könnte seine Anfänge besser dokumentieren als er, die Invasionen, die Schändungen, die Reisen, den Handel und die glücklichen Atempausen während seiner fünfhundertjährigen Existenz?

Das Theater des Unmöglichen hat die Gelegenheit ergriffen, sich dieses Flussgedicht anzueignen, in dem es sich sowohl durch das Engagement der historischen Erzählung als auch durch seine poetische Form wiedererkennt, die dazu einlädt, sie in Mund, Ton und Licht zu setzen.

Dauer: 1 Stunde Reservierung erforderlich

Italiano :

« S?il ne restait qu’un chien » di Joseph Andras è una raccolta musicata dal rapper e slammer D?de Kabal e dai suoi amici del gruppo Trio-Skyzo-Phony.

In questa poesia impegnata (pleonasmo), è il porto di Le Havre a prendere la parola. Chi meglio di lui può documentare gli inizi, le invasioni, le vergogne, i viaggi, i traffici e le felici soste dei suoi cinque secoli di esistenza?

Il Théâtre de l’Impossible ha colto l’occasione per fare proprio questo poema fluviale, tanto per l’impegno della narrazione storica quanto per la sua forma poetica, che ci invita a metterlo in bocca, in suono e in luce.

Durata: 1 ora prenotazione obbligatoria

Espanol :

« S?il ne restait qu’un chien », de Joseph Andras, es una recopilación musicada y locutada por el rapero y slammer D?de Kabal y sus amigos del grupo Trio-Skyzo-Phony.

En este poema comprometido (pleonasmo), es el puerto de Le Havre el que toma la palabra. ¿Quién mejor para documentar sus inicios, las invasiones, las vergüenzas, los viajes, los oficios y los felices descansos de sus cinco siglos de existencia?

El Théâtre de l’Impossible ha aprovechado la ocasión para hacer suyo este poema fluvial, tanto por el compromiso de su relato histórico como por su forma poética, que nos invita a ponerlo en boca, en sonido y en luz.

Duración: 1 hora reserva obligatoria

