Théâtre Silence On tourne ! Théâtre municipal Mamers

Théâtre Silence On tourne !

Théâtre municipal Place Carnot Mamers Sarthe

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:30:00

fin : 2026-05-22 22:30:00

Date(s) :

2026-05-22

Le Rotary club de Mamers accueille, le vendredi 22 mai, à 20h30, au théâtre, place Carnot, la troupe Des Planches et des Corps de Versailles.

Synopsis C’est une comédie burlesque qui se déroule dans les coulisses d’un tournage de cinéma. La pièce met en scène une équipe de cinéma qui a investi un théâtre pour filmer une scène où un mari jaloux interrompt une représentation pour tuer l’amant de sa femme, qui se trouve parmi les spectateurs.

Au fil du tournage, les spectateurs découvrent que la productrice est véreuse, que la réalisatrice, amoureuse de la jeune actrice est jalouse, cherche à démasquer son rival, et que l’assistant-réalisateur doit gérer les ego et les ambitions de chacun. La pièce met en avant des situations cocasses, des quiproquos délirants et un théâtre burlesque proche du slapstick anglais, où l’humour repose autant sur le geste que sur le verbe.

Les spectateurs jouent également un rôle actif en étant intégrés à l’histoire en tant que figurants, participant ainsi à l’action sur scène. La pièce explore avec humour et légèreté les travers et la médiocrité de ce petit monde du cinéma, tout en offrant une heure quarante de rires et de situations absurdes.

Tarif 10 euros. Moins de 12 ans 7 euros.

Réservations à l’Office de Tourisme Maine Saosnois, place Carnot 02 43 97 60 63 .

Théâtre municipal Place Carnot Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Friday May 22, at 8:30 pm, the Rotary Club of Mamers welcomes the Des Planches et des Corps troupe from Versailles to the theater on Place Carnot.

L’événement Théâtre Silence On tourne ! Mamers a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Maine Saosnois