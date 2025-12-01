Théâtre Simone en Aparté Espace Culturel de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher

Théâtre Simone en Aparté Espace Culturel de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher vendredi 12 décembre 2025.

Théâtre Simone en Aparté

Espace Culturel de la Pointe de Caux 2 Esplanade de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 20:30:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Simone Veil, libre, ardente, déterminée.

Un kaléidoscope d’évocations qui met en lumière les multiples facettes de Simone Veil, à différents âges de sa vie. La parole intime de celle qui pourrait être notre alter ego la femme, la mère, la fille, l’épouse, la soeur, l’amie, la camarade…

Avec l’envie de partager ses convictions et ses engagements, ses doutes et ses colères parfois… Tous les combats qui ont fait d’elle une “icône” républicaine. Avec l’envie, tout simplement, de transmettre son regard sur la vie, sa confiance inlassable en l’humanité.

Réservation obligatoire au 02 35 13 16 54 ou sur billetterie.gonfreville-l-orcher.fr .

+33 2 35 13 16 54

