Théâtre « Simple comme merci » – Place du jumelage Ruffec, 15 mai 2025 20:30, Ruffec.

Charente

Théâtre « Simple comme merci » Place du jumelage La Canopée Ruffec Charente

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Début : 2025-05-15 20:30:00

fin : 2025-05-15

2025-05-15

Un duo complice touchant dans une vivifiante ode à la joie de vivre !

Compagnie « La d’âme de compagnie »

Place du jumelage La Canopée

Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 32 82

English :

A touching duo in an invigorating ode to joie de vivre!

La d’âme de compagnie » company

German :

Ein berührendes Komplizenduo in einer belebenden Ode an die Lebensfreude!

Kompanie « La d’âme de compagnie » (Die Seele der Kompanie)

Italiano :

Un duetto toccante in un’ode alla gioia di vivere!

La compagnia « La d’âme de compagnie

Espanol :

¡Un dúo conmovedor en una animada oda a la alegría de vivir!

Compañía « La d’âme de compagnie

