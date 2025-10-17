Théâtre Siss et Unn Thann

Théâtre Siss et Unn

Début : Mercredi 2026-03-11 10:00:00

fin : 2026-03-11 11:00:00

2026-03-11

Théâtre sur la rencontre de Siss et Unn, deux adolescents que tout oppose. Entre fascination et émotion, le spectacle explore la différence, l’amitié et l’amour naissant dans les premières années de l’adolescence. .

51 rue Kléber Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 47 50 contact@relais-culturel.fr

English :

Theater about the meeting of Siss and Unn, two opposing teenagers. A poetic reflection on friendship, love and difference in adolescence.

German :

Theaterstück über die Begegnung von Siss und Unn, zwei gegensätzlichen Teenagern. Eine poetische Reflexion über Freundschaft, Liebe und Andersartigkeit im Jugendalter.

Italiano :

Teatro sull’incontro tra Siss e Unn, due adolescenti opposti. Una riflessione poetica sull’amicizia, l’amore e la differenza nell’adolescenza.

Espanol :

Teatro sobre el encuentro de Siss y Unn, dos adolescentes opuestos. Una reflexión poética sobre la amistad, el amor y la diferencia en la adolescencia.

