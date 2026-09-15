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Théâtre « Six femmes pour une scène » Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde

samedi 17 octobre 2026 · Salle La Passerelle · Meschers-sur-Gironde

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Salle La Passerelle
Adresse
81 rue Paul Massy
Ville
17132 Meschers-sur-Gironde
Département
Charente-Maritime
Tarif

Meschers-sur-Gironde

Théâtre « Six femmes pour une scène »

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 20:00:00
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

L’Association des Amis de Meschers et sa compagnie de théâtre « L’Estuaire en Scène » présentent « Six femmes pour une scène ».
Une comédie engagée de Gérard Levoyer, adaptée par Didier Launay
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Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 35 50 

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English :

The Association of Friends of Meschers and its theater company, “L’Estuaire en Scène,” present “Six Women for a Scene.”
A socially conscious comedy by Gérard Levoyer, adapted by Didier Launay

L’événement Théâtre « Six femmes pour une scène » Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-09-09 par Royan Atlantique

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