Théâtre « Six femmes pour une scène » Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde
samedi 17 octobre 2026 · Salle La Passerelle · Meschers-sur-Gironde
Informations pratiques
Meschers-sur-Gironde
Théâtre « Six femmes pour une scène »
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 20:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
L’Association des Amis de Meschers et sa compagnie de théâtre « L’Estuaire en Scène » présentent « Six femmes pour une scène ».
Une comédie engagée de Gérard Levoyer, adaptée par Didier Launay
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Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 35 50
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English :
The Association of Friends of Meschers and its theater company, “L’Estuaire en Scène,” present “Six Women for a Scene.”
A socially conscious comedy by Gérard Levoyer, adapted by Didier Launay
L’événement Théâtre « Six femmes pour une scène » Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-09-09 par Royan Atlantique
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