Théâtre : Sleep Stream Théâtre la Reine Blanche Paris mardi 27 janvier 2026.
Connor, 14 ans, suit quotidiennement le live de Thalie, une streameuse qui se filme en train de dormir 24 h /24. Un jour, elle disparaît. Le live est toujours allumé mais personne à l’écran. Connor, insomniaque, se lance à sa recherche, déclenche sans le vouloir une assistante virtuelle ambiguë — sphinx et fée destroy. Ce récit explore la façon dont internet prolonge notre besoin ancestral d’histoires, particulièrement vif à l’adolescence.
↘ Production : La Hutte
↘ Coproduction : Ville des Lilas, Le Cube Garges-Lès-Gonesse
↘ Avec le soutien de : La DRAC Ile-de-France, La région Ile-de-France, le département de Seine-Saint-Denis, Lilas en scène, Le Pavillon de Romainville, le Centre Culturel Jean Cocteau, le Hall de la Chanson
TEXTE ET MISE EN SCÈNE = Maïa Foucault + Asja Nadjar + Camille Plocki
AVEC=Maïa Foucault + Asja Nadjar [en alternance avec Isis Ravel] + Camille Plocki + Dario Hardouin-Spurio + Margot Missio
COLLABORATION ARTISTIQUE = Léo Bahon
CRÉATION VIDÉO = Valentin Bernard
CRÉATION MUSICALE = Camille Plocki
CRÉATION LUMIÈRES = Titiane Barthel
RÉGIE GÉNÉRALE = Nils Morin
Comment peut-on connecter les solitudes ?
Du mardi 27 janvier 2026 au samedi 14 février 2026 :
samedi
de 20h00 à 21h20
mardi, jeudi
de 21h00 à 22h20
payant
De 10 à 22 euros.
Public jeunes et adultes.
Théâtre la Reine Blanche 2bis, passage Ruelle 75018 Paris
https://www.reineblanche.com/ +33140050696 reservation@scenesblanches.com https://www.facebook.com/TheatreLaReineBlanche/ https://www.facebook.com/TheatreLaReineBlanche/ https://twitter.com/LaReineBlanche