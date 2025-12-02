Théâtre : Sleep Stream Théâtre la Reine Blanche Paris

Connor, 14 ans, suit quotidiennement le live de Thalie, une streameuse qui se filme en train de dormir 24 h /​24. Un jour, elle disparaît. Le live est toujours allumé mais personne à l’écran. Connor, insomniaque, se lance à sa recherche, déclenche sans le vouloir une assistante virtuelle ambiguë — sphinx et fée destroy. Ce récit explore la façon dont internet prolonge notre besoin ancestral d’histoires, particulièrement vif à l’adolescence.

↘ Production : La Hutte

↘ Coproduction : Ville des Lilas, Le Cube Garges-Lès-Gonesse

↘ Avec le soutien de : La DRAC Ile-de-France, La région Ile-de-France, le département de Seine-Saint-Denis, Lilas en scène, Le Pavillon de Romainville, le Centre Culturel Jean Cocteau, le Hall de la Chanson

TEXTE ET MISE EN SCÈNE = Maïa Foucault + Asja Nadjar + Camille Plocki

AVEC=Maïa Foucault + Asja Nadjar [en alternance avec Isis Ravel] + Camille Plocki + Dario Hardouin-Spurio + Margot Missio

COLLABORATION ARTISTIQUE = Léo Bahon

CRÉATION VIDÉO = Valentin Bernard

CRÉATION MUSICALE = Camille Plocki

CRÉATION LUMIÈRES = Titiane Barthel

RÉGIE GÉNÉRALE = Nils Morin

Comment peut-on connecter les solitudes ?

Du mardi 27 janvier 2026 au samedi 14 février 2026 :

samedi

de 20h00 à 21h20

mardi, jeudi

de 21h00 à 22h20

payant

De 10 à 22 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-27T22:00:00+01:00

fin : 2026-02-14T22:20:00+01:00

Date(s) : 2026-01-27T21:00:00+02:00_2026-01-27T22:20:00+02:00;2026-01-29T21:00:00+02:00_2026-01-29T22:20:00+02:00;2026-01-31T20:00:00+02:00_2026-01-31T21:20:00+02:00;2026-02-03T21:00:00+02:00_2026-02-03T22:20:00+02:00;2026-02-05T21:00:00+02:00_2026-02-05T22:20:00+02:00;2026-02-07T20:00:00+02:00_2026-02-07T21:20:00+02:00;2026-02-10T21:00:00+02:00_2026-02-10T22:20:00+02:00;2026-02-12T21:00:00+02:00_2026-02-12T22:20:00+02:00;2026-02-14T20:00:00+02:00_2026-02-14T21:20:00+02:00

Théâtre la Reine Blanche 2bis, passage Ruelle 75018 Paris

https://www.reineblanche.com/ +33140050696 reservation@scenesblanches.com https://www.facebook.com/TheatreLaReineBlanche/ https://www.facebook.com/TheatreLaReineBlanche/ https://twitter.com/LaReineBlanche