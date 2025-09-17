Théâtre SMILE Palais des Arts et du Festival Dinard

Théâtre SMILE Palais des Arts et du Festival Dinard dimanche 1 février 2026.

Théâtre SMILE

Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 16:00:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Comment Charlie est-il devenu Chaplin ?

C’est ce que raconte Smile, pièce entièrement en noir et blanc, des décors aux costumes en passant par les maquillages et la lumière. Nous sommes en 1910 dans un bar de Londres. Charlie a rendez-vous avec une jeune femme pour lui

déclarer sa flamme. Et ce rendez-vous pourrait bien changer sa vie…

En utilisant des procédés de mise en scène tels que ralentis, accélérés, flashbacks et changements de points de vues, cette pièce va vous plonger dans l’univers du cinéma de Chaplin le temps d’une bulle de tendresse et de poésie.

INFOS PRATIQUES

Dimanche 01 Février 2026 16h00

Palais des Arts et du Festival-Théâtre Debussy

Assis, placement numéroté

BILLETERIE

Billetterie en ligne www.ville-dinard.fr ou sur place à Dinard Côte d’Émeraude Tourisme

ou sur place le soir du concert dans la limite des places disponibles .

Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre SMILE Dinard a été mis à jour le 2025-09-17 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme