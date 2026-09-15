Théâtre : Sœurs La Coupe d’Or Rochefort

Informations pratiques

Rochefort

Théâtre : Sœurs

La Coupe d’Or 101 rue de la République Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 9 – 9 – 24 EUR

Tarif réduit

Groupes 10-19 personnes, adhérents à une structure du Réseau 535, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, sur présentation d’un justificatif.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-08

fin : 2026-12-09

Date(s) :

2026-12-08

Pascal Rambert explore les liens familiaux dans Sœurs, avec Audrey Bonnet et Victoria Quesnel en interprètes principales.

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La Coupe d’Or 101 rue de la République Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 15 15 billetterie@theatre-coupedor.com

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English : Theater : Sisters

Pascal Rambert explores family ties in Sisters, starring Audrey Bonnet and Victoria Quesnel.

L’événement Théâtre : Sœurs Rochefort a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Rochefort Océan