Théâtre : Sœurs La Coupe d’Or Rochefort
mardi 8 décembre 2026 · La Coupe d'Or · Rochefort
Informations pratiques
Rochefort
Théâtre : Sœurs
La Coupe d’Or 101 rue de la République Rochefort Charente-Maritime
Tarif : 9 – 9 – 24 EUR
Tarif réduit
Groupes 10-19 personnes, adhérents à une structure du Réseau 535, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, sur présentation d’un justificatif.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-08
fin : 2026-12-09
Date(s) :
2026-12-08
Pascal Rambert explore les liens familiaux dans Sœurs, avec Audrey Bonnet et Victoria Quesnel en interprètes principales.
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La Coupe d’Or 101 rue de la République Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 15 15 billetterie@theatre-coupedor.com
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English : Theater : Sisters
Pascal Rambert explores family ties in Sisters, starring Audrey Bonnet and Victoria Quesnel.
L’événement Théâtre : Sœurs Rochefort a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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