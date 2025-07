Théâtre « SOGRA Une étoile dans le ciel » Limoges

7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Début : 2025-10-02

fin : 2025-10-04

2025-10-02 2025-10-04

Dans le cadre des Zébrures d’Automne, le festival des Francophonies, Hatem Derbel propose le spectacle « SOGRA Une étoile dans le ciel ».

Dans un futur proche, deux femmes se retrouvent dans un lieu mystérieux en quête désespérée de la légendaire Sogra, une cité promise comme un refuge contre les tourments du monde. Portant le poids de leur passé et la crainte d’un destin funeste, elles sont guidées par les étoiles à travers un ciel capricieux vers cet endroit transitoire, où elles rencontrent un homme énigmatique. Ensemble, iels affrontent leurs souvenirs, leurs désirs et leurs peurs, tandis que l’intelligence artificielle de l’endroit révèle leurs destins et leurs vulnérabilités. .

7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 10 90 10

