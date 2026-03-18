Théâtre Soing avec les Soings Intensifs Salle socio-culturelle Soing-Cubry-Charentenay

Théâtre Soing avec les Soings Intensifs

Salle socio-culturelle Rue de la Creuse Soing-Cubry-Charentenay Haute-Saône

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 20:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-17 2026-04-18 2026-04-24 2026-04-25

Venez passer une soirée en notre compagnie La troupe des Soing intensifs vous promet du rire. Avec une pièce de Vivien Lheraux, Attention sac poubelle égaré !

Réservation conseillée .

Salle socio-culturelle Rue de la Creuse Soing-Cubry-Charentenay 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 33 17 91 domicalatche@gmail.com

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English :

L’événement Théâtre Soing avec les Soings Intensifs Soing-Cubry-Charentenay a été mis à jour le 2026-03-18 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE