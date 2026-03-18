Théâtre Soing avec les Soings Intensifs Salle socio-culturelle Soing-Cubry-Charentenay
Théâtre Soing avec les Soings Intensifs Salle socio-culturelle Soing-Cubry-Charentenay vendredi 17 avril 2026.
Théâtre Soing avec les Soings Intensifs
Salle socio-culturelle Rue de la Creuse Soing-Cubry-Charentenay Haute-Saône
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 20:00:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-17 2026-04-18 2026-04-24 2026-04-25
Venez passer une soirée en notre compagnie La troupe des Soing intensifs vous promet du rire. Avec une pièce de Vivien Lheraux, Attention sac poubelle égaré !
Réservation conseillée .
Salle socio-culturelle Rue de la Creuse Soing-Cubry-Charentenay 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 33 17 91 domicalatche@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Théâtre Soing avec les Soings Intensifs Soing-Cubry-Charentenay a été mis à jour le 2026-03-18 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE