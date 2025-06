Théâtre Soirée Fragments Théâtre des Bains Douches Le Havre 4 novembre 2025 20:00

Seine-Maritime

Théâtre Soirée Fragments Théâtre des Bains Douches 22 Rue Louis Lo Basso Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-11-04 20:00:00

fin : 2025-11-04

2025-11-04

Virage / Stadios + Safe / Cie Rêver L’obscur

Virage :

Après Le Combat du Siècle n’a pas eu lieu présentée en 2024, la compagnie Stadios revient cette saison avec la pièce Virage, qui sera présentée dans un premier temps sous la forme d’une maquette pour le festival Fragments, puis dans sa forme finale lors de la troisième édition du festival Déviations en mars. L’occasion de suivre l’étape de travail d’une œuvre avant sa création au cours d’une même saison.

Safe :

Mathilde Waeber pratique un théâtre d’images, à la plasticité organique, qui dialogue avec des sources textuelles multiples, poétiques, philosophiques, documentaires ou dramatiques. C’est le cas de Safe, projet né de sa découverte des pièces de Pasolini, qui prend pour matière première une tragédie en vers libres, lyrique et mélancolique, d’une violence inouïe Orgie. Une proposition performative qui cumule les strates pour rendre compte de la complexité et de la dimension politique fondamentale de cet auteur.

Inscription obligatoire

Théâtre des Bains Douches 22 Rue Louis Lo Basso

Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

English : Théâtre Soirée Fragments

Virage / Stadios + Safe / Cie Rêver L?obscur

Virage :

After Le Combat du Siècle n?a pas eu lieu presented in 2024, the Stadios company returns this season with the piece Virage, which will first be presented as a maquette for the Fragments festival, then in its final form at the third edition of the Déviations festival in March. An opportunity to follow the work in progress before its premiere during the same season.

Safe :

Mathilde Waeber creates an organically plastic theater of images, in dialogue with multiple textual sources, whether poetic, philosophical, documentary or dramatic. Such is the case with Safe, a project born of her discovery of Pasolini?s plays, which takes as its raw material a tragedy in free verse, lyrical and melancholy, of unprecedented violence: Orgie. A performative proposition that cumulates layers to convey the complexity and fundamental political dimension of this author.

Registration required

German :

Virage / Stadios + Safe / Cie Rêver L?obscur

Virage:

Nach Le Combat du Siècle n’a pas eu lieu, das 2024 aufgeführt wurde, kehrt die Kompanie Stadios in dieser Saison mit dem Stück Virage zurück, das zunächst als Modell für das Festival Fragments und dann in seiner endgültigen Form bei der dritten Ausgabe des Festivals Déviations im März aufgeführt wird. Die Gelegenheit, die Arbeitsphase eines Stücks zu verfolgen, bevor es in einer Saison uraufgeführt wird.

Safe :

Mathilde Waeber praktiziert ein organisch plastisches Theater der Bilder, das mit zahlreichen Textquellen poetischen, philosophischen, dokumentarischen oder dramatischen in Dialog tritt. Dies ist der Fall bei Safe, einem Projekt, das aus ihrer Entdeckung der Stücke von Pasolini entstanden ist und als Ausgangsmaterial eine Tragödie in freien Versen, lyrisch und melancholisch, von unerhörter Gewalt, verwendet: Orgie. Ein performativer Vorschlag, der die Schichten kumuliert, um der Komplexität und der grundlegenden politischen Dimension dieses Autors Rechnung zu tragen.

Anmeldung erforderlich

Italiano :

Virage / Stadios + Safe / Cie Rêver L?obscur

Virage :

Dopo Le Combat du Siècle n’a pas eu lieu presentato nel 2024, la compagnia Stadios torna questa stagione con Virage, che sarà presentato prima sotto forma di mock-up per il festival Fragments, poi nella sua forma definitiva alla terza edizione del festival Déviations a marzo. Si tratta di un’occasione per seguire lo sviluppo di un’opera prima della sua prima esecuzione nella stessa stagione.

Sicuro :

Mathilde Waeber crea un teatro di immagini organicamente plastico, in dialogo con un’ampia gamma di fonti testuali, siano esse poetiche, filosofiche, documentarie o drammatiche. È il caso di Safe, un progetto nato dalla scoperta delle opere di Pasolini, che prende come materia prima una tragedia in versi liberi, lirica e malinconica, di inaudita violenza: Orgie. Si tratta di una proposta performativa che combina gli strati per trasmettere la complessità e la fondamentale dimensione politica di questo autore.

Registrazione obbligatoria

Espanol :

Virage / Stadios + Safe / Cie Rêver L’obscur

Virage :

Después de Le Combat du Siècle n?a pas eu lieu presentado en 2024, la compañía Stadios vuelve esta temporada con Virage, que se presentará primero en forma de maqueta para el festival Fragments, y después en su forma definitiva en la tercera edición del festival Déviations en marzo. Se trata de una oportunidad para seguir el desarrollo de una obra antes de su estreno durante la misma temporada.

Seguro :

Mathilde Waeber crea un teatro de imágenes orgánicamente plástico, en diálogo con una amplia gama de fuentes textuales, ya sean poéticas, filosóficas, documentales o dramáticas. Tal es el caso de Safe, un proyecto nacido de su descubrimiento de las obras de Pasolini, que toma como materia prima una tragedia en verso libre, lírica y melancólica, de una violencia sin precedentes: Orgie. Se trata de una propuesta performativa que combina capas para transmitir la complejidad y la dimensión política fundamental de este autor.

Inscripción obligatoria

