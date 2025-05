Théâtre soirée impact-impro – La Comédie de Metz Metz, 14 mai 2025 20:30, Metz.

On sait où la soirée commence, mais jamais comment elle finira.Au fil des heures, les souvenirs s’avivent, les langues se délient, de nouvelles histoires commencent.Tout public

English :

We know where the evening begins, but never how it will end, and as the hours pass, memories come alive, tongues are loosened and new stories begin.

German :

Man weiß, wo der Abend beginnt, aber nie, wie er enden wird.Im Laufe der Stunden werden Erinnerungen wach, Zungen lösen sich und neue Geschichten beginnen.

Italiano :

Si sa dove inizia la serata, ma non si sa mai come finirà, e con il passare delle ore i ricordi riaffiorano, le lingue si sciolgono e iniziano nuove storie.

Espanol :

Sabes dónde empieza la velada, pero nunca sabes cómo acabará, y a medida que pasan las horas, los recuerdos afloran, las lenguas se sueltan y comienzan nuevas historias.

