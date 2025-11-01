Théâtre – SOIRÉE JEUNES POUSSES – Cie Troupuscule, Élèves du CRR, Collectif Jobo Théâtre Aux Croisements Perpignan

Théâtre – SOIRÉE JEUNES POUSSES – Cie Troupuscule, Élèves du CRR, Collectif Jobo Vendredi 17 avril 2026, 19h30 Théâtre Aux Croisements Pyrénées-Orientales

12€ / 8€ / 6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T19:30:00 – 2026-04-17T22:00:00

Fin : 2026-04-17T19:30:00 – 2026-04-17T22:00:00

Production Théâtre Aux Croisements (TAC) mission d’accom- pagnement des élèves du Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) de Perpignan.

Au menu, une comédie apéritive, puis un jeu de rôles d’une suffocante délectation avec les élèves du Conservatoire de perpignan.

Pour finir, une savoureuse confidence au public par les interprètes amateurs du Collectif JOBO qui à travers un cycle de 6 ateliers d’écriture et 2 ateliers de répétition, les participants se sont approprié un récit qui leur est personnel et l’ont mis en scène.

Ils nous présentent un morceau de leur histoire en moins de 12 minutes chacun.

A partir de 12 ans.

Théâtre Aux Croisements 31 rue des Romarins, 66000 Perpignan Perpignan 66020 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie

Du théâtre jubilatoire ! Théâtre