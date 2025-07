Théâtre Soirée Molière Parvis de la Salle des Fêtes Beaumont-lès-Valence

Théâtre Soirée Molière Parvis de la Salle des Fêtes Beaumont-lès-Valence mardi 22 juillet 2025.

Théâtre Soirée Molière

Parvis de la Salle des Fêtes 8 Chem. des Fontaines Beaumont-lès-Valence Drôme

Tarif : 13 – 13 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-07-22 19:00:00

fin : 2025-07-22

Date(s) :

2025-07-22

La Cie Les Tréteaux de Fenouillet vous invitent à la version revisitée des Femmes Savantes, célèbre comédie de Molière, mise en scène de Mathieu Boisliveau.

.

Parvis de la Salle des Fêtes 8 Chem. des Fontaines Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Cie Les Tréteaux de Fenouillet invite you to a revisited version of Les Femmes Savantes, Molière’s famous comedy, directed by Mathieu Boisliveau.

German :

Die Cie Les Tréteaux de Fenouillet laden Sie zu einer überarbeiteten Version von Les Femmes Savantes ein, einer berühmten Komödie von Molière, inszeniert von Mathieu Boisliveau.

Italiano :

Les Tréteaux de Fenouillet vi invitano a una versione rivisitata di Les Femmes Savantes, la celebre commedia di Molière, per la regia di Mathieu Boisliveau.

Espanol :

Les Tréteaux de Fenouillet le invitan a una versión revisitada de Les Femmes Savantes, la célebre comedia de Molière, dirigida por Mathieu Boisliveau.

L’événement Théâtre Soirée Molière Beaumont-lès-Valence a été mis à jour le 2025-07-15 par Valence Romans Tourisme