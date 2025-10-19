Théâtre solidaire Le don d’Adèle Salle Edouard Peller Pélissanne

Théâtre solidaire Le don d’Adèle Salle Edouard Peller Pélissanne dimanche 19 octobre 2025.

Théâtre solidaire Le don d’Adèle

Dimanche 19 octobre 2025 de 15h à 17h. Salle Edouard Peller 36 rue Carnot Pélissanne Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 15:00:00

fin : 2025-10-19 17:00:00

Date(s) :

2025-10-19

La compagnie 22 rue Neuve en partenariat avec le FAM et MAS Route du Sel, proposent un spectacle de théâtre solidaire. Les fonds récoltés sont à destination de l’association FAM et MAS Route du Sel.

De Jean-Pierre GREDY et Pierre BARILLET

Mise en scène Dominique BERARDI



Engagée comme domestique dans une famille bourgeoise, Adèle possède un don particulier qui ne tarde pas à semer le trouble.

Entre révélations surprenantes et situations cocasses, cette comédie mêle avec finesse humour et tendresse autour des différences sociales.

Une comédie familiale et bourgeoise, pleine de rebondissements et de personnages hauts en couleurs. .

Salle Edouard Peller 36 rue Carnot Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The FAM & MAS de la Route du Sel propose a special performance of the play Le Don d’Adèle .

German :

Die Theatergruppe 22 rue Neuve bietet in Partnerschaft mit dem FAM et MAS Route du Sel eine solidarische Theateraufführung an. Die gesammelten Gelder sind für den Verein FAM et MAS Route du Sel bestimmt.

Italiano :

La compagnia 22 rue Neuve, in collaborazione con la FAM e il MAS Route du Sel, mette in scena uno spettacolo di teatro solidale. I fondi raccolti saranno destinati all’associazione FAM et MAS Route du Sel.

Espanol :

La compañía 22 rue Neuve, en colaboración con la FAM y MAS Route du Sel, organiza un espectáculo de teatro solidario. Los fondos recaudados se destinarán a la asociación FAM et MAS Route du Sel.

L’événement Théâtre solidaire Le don d’Adèle Pélissanne a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme du Massif des Costes