Théâtre solidaire Les Copains d’en Bas Hôtel de Ville Toul

Théâtre solidaire Les Copains d’en Bas

Hôtel de Ville 13 rue de Rigny Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2025-12-15 20:00:00

fin : 2025-12-15

2025-12-15

Soirées Théâtre & Echanges avec la troupe Azur Magnolia !

Le CCFD-Terre Solidaire ; la JOC et la Mission Ouvrière ont le plaisir d’accueillir la troupe Azur Magnolia, venue tout droit du Tarn.

Ben et Charlotte ont choisi d’habiter dans une cité HLM pour vivre la mixité sociale.

On les suit dans leurs rencontres Assia, la voisine qui leur apporte des couscous, les jeunes du quartier qui squattent la cage d’escalier, Idriss, l’éducateur épris de liberté …

Entre moments porteurs de sens et violence du quotidien, leurs histoires dessinent une autre vérité que celle souvent véhiculée dans les médias une vérité sensible, humaine, inspirée des mots du poète Guimaraes Rosa.

Nous vous invitons à une soirée de récits et d’échanges, pour voyager des quartiers d’ici aux conflits de là-bas ; des histoires pour comprendre, ressentir, débattrer et tisser des liens.

Entrée libre, à partir de 11 ans.

Venez partager un moment fort en émotions et en réflexion collective !Tout public

Hôtel de Ville 13 rue de Rigny Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est lorraine@ccfd-terresolidaire.org

English :

Soirées Théâtre & Echanges with the Azur Magnolia troupe!

CCFD-Terre Solidaire, YCW and Mission Ouvrière are delighted to welcome the Azur Magnolia troupe from the Tarn.

Ben and Charlotte have chosen to live in a low-income housing estate to experience social diversity.

We follow their encounters: Assia, the neighbor who brings them couscous, the local youth who squat in the stairwell, Idriss, the freedom-loving educator…

Between meaningful moments and the violence of everyday life, their stories paint a different picture from the one often conveyed in the media a sensitive, human truth, inspired by the words of the poet Guimaraes Rosa.

We invite you to join us for an evening of storytelling and exchange, as we travel from the neighborhoods here to the conflicts there; stories to understand, feel, debate and forge links.

Free admission, ages 11 and up.

Come and share an emotional moment of collective reflection!

