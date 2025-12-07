Théâtre Solitudes L’Auditorium de l’Atrium Salon-de-Provence

Théâtre Solitudes

Dimanche 7 décembre 2025 de 19h30 à 21h. L’Auditorium de l’Atrium 89 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Les sept personnages de Pop Théâtre Compagnie traversent la scène comme des funambules, chacun avec son histoire, mais ils créent ensemble un seul tableau celui de la solitude.

Tarif

10€ Gratuit de 8 ans



Réservations artsechos2016@gmail.com 06 13 07 18 03 .

L’Auditorium de l’Atrium 89 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 07 18 03 artsechos2016@gmail.com

English :

Pop Théâtre Compagnie’s seven characters cross the stage like tightrope walkers, each with their own story, but together they create a single tableau: that of solitude.

German :

Die sieben Figuren der Pop Théâtre Compagnie überqueren die Bühne wie Seiltänzer, jeder mit seiner eigenen Geschichte, aber zusammen schaffen sie ein einziges Bild: das der Einsamkeit.

Italiano :

I sette personaggi della Pop Théâtre Compagnie camminano sul palco come funamboli, ognuno con la propria storia, ma insieme creano un unico tableau: quello della solitudine.

Espanol :

Los siete personajes de Pop Théâtre Compagnie caminan por el escenario como equilibristas, cada uno con su propia historia, pero juntos crean un único cuadro: el de la soledad.

