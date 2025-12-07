Théâtre Solitudes L’Auditorium de l’Atrium Salon-de-Provence
Théâtre Solitudes
Dimanche 7 décembre 2025 de 19h30 à 21h. L’Auditorium de l’Atrium 89 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-12-07 19:30:00
fin : 2025-12-07 21:00:00
2025-12-07
Les sept personnages de Pop Théâtre Compagnie traversent la scène comme des funambules, chacun avec son histoire, mais ils créent ensemble un seul tableau celui de la solitude.
Tarif
10€ Gratuit de 8 ans
Réservations artsechos2016@gmail.com 06 13 07 18 03 .
L’Auditorium de l’Atrium 89 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 07 18 03 artsechos2016@gmail.com
English :
Pop Théâtre Compagnie’s seven characters cross the stage like tightrope walkers, each with their own story, but together they create a single tableau: that of solitude.
German :
Die sieben Figuren der Pop Théâtre Compagnie überqueren die Bühne wie Seiltänzer, jeder mit seiner eigenen Geschichte, aber zusammen schaffen sie ein einziges Bild: das der Einsamkeit.
Italiano :
I sette personaggi della Pop Théâtre Compagnie camminano sul palco come funamboli, ognuno con la propria storia, ma insieme creano un unico tableau: quello della solitudine.
Espanol :
Los siete personajes de Pop Théâtre Compagnie caminan por el escenario como equilibristas, cada uno con su propia historia, pero juntos crean un único cuadro: el de la soledad.
L’événement Théâtre Solitudes Salon-de-Provence a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme de Salon de Provence