Théâtre « Solo d’humeur russe pour actrice émotionnellement élastique »

La compagnie Ma Soeur Anne vous présente sa pièce « Solo d’humeur russe pour actrice émotionnellement élastique » le jeudi 2 avril 2026 au Palais des Congrès de Lourdes dans le cadre de la saison culturelle 2025 2026.

Monter sur scène, est-ce jouer, revivre ou simplement se raconter ? Guidée par l’ombre tutélaire de Tchekhov, une comédienne remonte le fil de sa vie d’actrice, entre souvenirs d’enfance et tréteaux professionnels. De La Mouette à la grange aux draps tendus, elle convoque Nina, muse et miroir, pour sonder ses doutes, ses élans, sa passion du jeu. Une épopée joyeusement sincère, confessions rieuses rythmées d’humour, peuplées de figures tendres ou fantasques, où l’art du théâtre devient terrain d’exploration de soi…

Co-productions, soutiens et partenaires Spectacle accompagné par le dispositif d’aide à la création du Conseil départemental 31 et de l’Espace Roguet / L’Agit, Toulouse (31) / L’Association Arlésie, Daumazan-sur-arzie (09) / La Cave Poésie, Toulouse (31) /Centre culturel Henri Desbal, Toulouse (31) / La Clé des arts aux champs, Frayssinhes (46) / L’Escale, Tournefeuille (31) / Le Pari, Tarbes (65) / La petite pierre, Jegun (32) / MJC Pont des Demoiselles, Toulouse (31) / Espace Roguet, Toulouse (31) / Mairie de Toulouse

A 20h30

Durée 1h15

Tout public à partir de 13 ans.

Tarifs de 6 à 12€

Informations et réservations aux coordonnées ci-dessous.

LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 54 57 culture@ville-lourdes.com

English :

The Ma Soeur Anne company presents its play « Solo d’humeur russe pour actrice émotionnellement élastique » on Thursday April 2, 2026 at the Palais des Congrès de Lourdes as part of the 2025 2026 cultural season.

Does getting up on stage mean acting, reliving or simply telling your story? Guided by the tutelary shadow of Chekhov, an actress traces her life as an actress, from childhood memories to the professional stage. From The Seagull to The Barn with its stretched sheets, she summons Nina, muse and mirror, to probe her doubts, her impulses and her passion for acting. A joyfully sincere epic, laughing confessions punctuated with humor, peopled with tender or whimsical figures, where the art of theater becomes a terrain for self-exploration?

Co-productions, support and partners: Show supported by the Conseil départemental 31 and Espace Roguet / L?Agit, Toulouse (31) / L?Association Arlésie, Daumazan-sur-arzie (09) / La Cave Poésie, Toulouse (31) /Centre culturel Henri Desbal, Toulouse (31) / La Clé des arts aux champs, Frayssinhes (46) / L?Escale, Tournefeuille (31) / Le Pari, Tarbes (65) / La petite pierre, Jegun (32) / MJC Pont des Demoiselles, Toulouse (31) / Espace Roguet, Toulouse (31) / Mairie de Toulouse

At 8:30pm

Running time 1h15

For all audiences aged 13 and over.

Prices from 6 to 12?

For information and reservations, please contact us below.

German :

Die Theatergruppe Ma Soeur Anne präsentiert Ihnen ihr Stück « Solo d’humeur russe pour actrice émotionnellement élastique » am Donnerstag, den 2. April 2026, im Palais des Congrès in Lourdes im Rahmen der Kultursaison 2025 2026.

Ist das Betreten der Bühne ein Spiel, ein Wiedererleben oder einfach nur ein Erzählen? Unter der Führung von Tschechows Schatten verfolgt eine Schauspielerin ihr Leben als Schauspielerin zwischen Kindheitserinnerungen und professionellen Auftritten zurück. Von der Möwe bis zur Scheune mit den gespannten Laken ruft sie Nina, ihre Muse und ihren Spiegel, um ihre Zweifel, ihre Impulse und ihre Leidenschaft für das Spiel zu ergründen. Ein fröhlich-aufrichtiges Epos, lachende Geständnisse im Rhythmus des Humors, bevölkert von zärtlichen oder launischen Figuren, in dem die Kunst des Theaters zum Feld der Selbsterforschung wird

Koproduktionen, Unterstützungen und Partner: Das Stück wird von den Förderprogrammen des Conseil départemental 31 und des Espace Roguet begleitet / L’Agit, Toulouse (31) / L’Ar Ar Arlése, Toulouse (31) / L’Arlése, Toulouse (31) / L’Arlése, Toulouse (31) / L’Arlése, Toulouse (31)Association Arlésie, Daumazan-sur-arzie (09) / La Cave Poésie, Toulouse (31) /Centre culturel Henri Desbal, Toulouse (31) / La Clé des arts aux champs, Frayssinhes (46) / L?Escale, Tournefeuille (31) / Le Pari, Tarbes (65) / La petite pierre, Jegun (32) / MJC Pont des Demoiselles, Toulouse (31) / Espace Roguet, Toulouse (31) / Mairie of Toulouse

Um 20.30 Uhr

Dauer 1h15

Für alle Zuschauer ab 13 Jahren.

Preise von 6 bis 12?

Informationen und Reservierungen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Italiano :

La compagnia Ma Soeur Anne presenta il suo spettacolo « Solo d’humeur russe pour actrice émotionnellement élastique » giovedì 2 aprile 2026 al Palais des Congrès di Lourdes nell’ambito della stagione culturale 2025-2026.

Andare in scena significa recitare, rivivere o semplicemente raccontare la propria storia? Guidata dall’ombra protettrice di Cechov, un’attrice ripercorre il filo della sua vita di attrice, tra i ricordi dell’infanzia e il palcoscenico professionale. Da Il gabbiano al fienile con le lenzuola stese, convoca Nina, musa e specchio, per sondare i suoi dubbi, i suoi impulsi e la sua passione per la recitazione. Un’epopea gioiosamente sincera, confessioni da sbellicarsi dalle risate punteggiate di umorismo, popolata da figure tenere o stravaganti, dove l’arte del teatro diventa un terreno di esplorazione di sé?

Coproduzioni, sostegno e partner: spettacolo sostenuto dal Conseil départemental 31 e dall’Espace Roguet / L?Agit, Tolosa (31) / L?Association Arlésie, Daumazan-sur-arzie (09) / La Cave Poésie, Tolosa (31) /Centre culturel Henri Desbal, Tolosa (31) / La Clé des arts aux champs, Frayssinhes (46) / L?Escale, Tournefeuille (31) / Le Pari, Tarbes (65) / La petite pierre, Jegun (32) / MJC Pont des Demoiselles, Tolosa (31) / Espace Roguet, Tolosa (31) / Mairie de Toulouse

Alle 20.30

Durata 1h15

Per tutti gli spettatori dai 13 anni in su.

Prezzi da 6 a 12 anni?

Per informazioni e prenotazioni, contattateci qui sotto.

Espanol :

La compañía Ma Soeur Anne presenta su obra « Solo d’humeur russe pour actrice émotionnellement élastique » el jueves 2 de abril de 2026 en el Palacio de Congresos de Lourdes, en el marco de la temporada cultural 2025 2026.

¿Subirse a un escenario significa actuar, revivir o simplemente contar su historia? Guiada por la sombra tutelar de Chéjov, una actriz traza el hilo de su vida de actriz, entre los recuerdos de infancia y el escenario profesional. De La gaviota al granero de las sábanas tendidas, convoca a Nina, musa y espejo, para sondear sus dudas, sus impulsos y su pasión por la interpretación. Una epopeya alegremente sincera, confesiones a carcajadas salpicadas de humor, poblada de figuras tiernas o caprichosas, donde el arte del teatro se convierte en un terreno de autoexploración?

Coproducciones, apoyos y socios: Espectáculo apoyado por el Conseil départemental 31 y Espace Roguet / L’Agit, Toulouse (31) / L?Association Arlésie, Daumazan-sur-arzie (09) / La Cave Poésie, Toulouse (31) /Centre culturel Henri Desbal, Toulouse (31) / La Clé des arts aux champs, Frayssinhes (46) / L?Escale, Tournefeuille (31) / Le Pari, Tarbes (65) / La petite pierre, Jegun (32) / MJC Pont des Demoiselles, Toulouse (31) / Espace Roguet, Toulouse (31) / Mairie de Toulouse

A las 20.30 h

Duración 1h15

Para todos los públicos a partir de 13 años.

Precios de 6 a 12?

Para más información y reservas, póngase en contacto con nosotros.

