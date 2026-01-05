Théâtre Sorcière ! Salle des fêtes Aubas

Théâtre Sorcière !

Salle des fêtes Place du Platane Aubas Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10

10h45. Le Grand Tribunal d’hiver revient pour l’épisode 2 de la saga des procès des grands méchants des contes et histoires. A partir de 6 ans. Sur réservation

Le Grand Tribunal d’hiver revient pour l’épisode 2 de la saga des procès des grands méchants des contes et histoires.

Après l’épisode 1 C’est toujours La Faute du Loup!? place à Sorcière ! Les protagonistes sont dans les starting block, ils et elles échafaudent leurs plans, chauffent leur rhétorique et test leur flow. Villageoises et villageois réservez vos places, préparez vos grigris, et faisons entrer l’accusée car son ombre souffle et griffe, file et frôle, elle vole nos vies, s’envole et s’enfuit. Ce soir la sorcière est ici, soumise et sans chichi, pour elle, c’en est fini. Condamnons, brûlons-là que tout le monde rentre sereinement et sagement chez soi !… -Attends stop. On ne va pas la brûler. Il y a des enfants dans la salle…

Tout public. A partir de 6 ans.

Réservation en ligne .

Salle des fêtes Place du Platane Aubas 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 08 88 41 administration@festival-brikabrak.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre Sorcière !

10h45. The Great Winter Court returns for episode 2 of the saga of the trials of the great villains of fairy tales and stories. Ages 6 and up. Reservations required

L’événement Théâtre Sorcière ! Aubas a été mis à jour le 2025-12-30 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère