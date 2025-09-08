THEATRE « SORTEZ MOI DE LA » Mourmelon-le-Grand

THEATRE « SORTEZ MOI DE LA » Mourmelon-le-Grand vendredi 16 janvier 2026.

CENTRE CULTUREL NAPOLEON III Mourmelon-le-Grand Marne

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Début : 2026-01-16 20:30:00

fin : 2026-01-16 22:00:00

2026-01-16

Tout public

Quand l’enterrement de vie de jeune fille part en vrille, les langues se délient et les amitiés vacillent !

Un kidnapping, de l’accrobranche, une visite guidée… Ce n’est vraiment pas l’enterrement de vie de jeune fille dont Emilie rêvait. Mais elle n’a pas le choix. Entre l’enthousiasme débordant de son amie d’enfance qui a tout organisé, et l’arrogance de sa grande soeur, impossible de s’échapper.

Alors que les secrets et les non-dits s’en mêlent, la journée prend une tournure inattendue et l’heure des règlements de compte ne tarde pas à sonner…

Une comédie rafraîchissante et touchante, portée par trois femmes pleines d’énergie ! .

CENTRE CULTUREL NAPOLEON III Mourmelon-le-Grand 51400 Marne Grand Est evenementiel@villedemourmelolegrand.fr

English : THEATRE « SORTEZ MOI DE LA »

