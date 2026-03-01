[THÉÂTRE] Sosie² Collectif Vivarium Association Gallia Théâtre Cinéma Saintes

[THÉÂTRE] Sosie² Collectif Vivarium

Association Gallia Théâtre Cinéma 67 ter cours National Saintes Charente-Maritime

Tarif : – – 16 EUR

Tarif réduit

adhérent

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24 20:00:00

fin : 2026-03-24 22:00:00

Date(s) :

2026-03-24

Une comédie loufoque où le collectif Vivarium parvient à rendre visible le jeu de dupe et d’illusions dans la sphère politique.

.

Association Gallia Théâtre Cinéma 67 ter cours National Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 10 20 billetterie@galliasaintes.com

English :

A zany comedy in which the Vivarium collective manages to make visible the game of dupes and illusions in the political sphere.

