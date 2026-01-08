Théâtre Sourire est une bataille , compagnie Pardès Rimonim Bords 2 Scènes Salle Simone Signoret Vitry-le-François
Théâtre Sourire est une bataille , compagnie Pardès Rimonim
Bords 2 Scènes Salle Simone Signoret Avenue du Quai Saint-germain Vitry-le-François Marne
Tarif : 13 – 13 – 21 EUR
Début : 2026-02-05 20:30:00
fin : 2026-02-05
2026-02-05
20h30.Tout public
Que faire après des violences ? Comment continuer à vivre, à sourire ? Certains de nos sourires cachent une bataille. Mais qu’en est-il de ce qui nous fait tenir debout ? .
Bords 2 Scènes Salle Simone Signoret Avenue du Quai Saint-germain Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est
