Théâtre Sourire est une bataille , compagnie Pardès Rimonim Bords 2 Scènes Salle Simone Signoret Vitry-le-François

Théâtre Sourire est une bataille , compagnie Pardès Rimonim

Bords 2 Scènes Salle Simone Signoret Avenue du Quai Saint-germain Vitry-le-François Marne

Tarif : 13 – 13 – 21 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05 20:30:00

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-05

20h30.Tout public

Que faire après des violences ? Comment continuer à vivre, à sourire ? Certains de nos sourires cachent une bataille. Mais qu’en est-il de ce qui nous fait tenir debout ? .

Bords 2 Scènes Salle Simone Signoret Avenue du Quai Saint-germain Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre Sourire est une bataille , compagnie Pardès Rimonim

L’événement Théâtre Sourire est une bataille , compagnie Pardès Rimonim Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne