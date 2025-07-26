Théâtre Sourire est une bataille Île du Saulcy Metz

Théâtre Sourire est une bataille

Île du Saulcy Espace Bernard-Marie Koltès Metz Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-22 14:00:00

fin : 2026-01-23 15:15:00

2026-01-22 2026-01-23

L’histoire d’un frère et d’une sœur ayant traversé les mêmes violences intrafamiliales, chacun en ayant tiré des conclusions différentes.

Tous deux sont empreints d’une volonté profonde de réparer autrui peut-être aussi afin de se sauver eux-mêmes. Un même besoin de justice les porte, pourtant ils restent irréconciliables, figés l’un face à l’autre dans l’impression d’avoir dû choisir un camp.Tout public

Île du Saulcy Espace Bernard-Marie Koltès Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 72 74 06 58 ebmk-rp@univ-lorraine.fr

English :

The story of a brother and sister who have experienced the same domestic violence, each drawing different conclusions.

Both are imbued with a deep desire to make amends to others perhaps also to save themselves. The same need for justice drives them, yet they remain irreconcilable, frozen against each other in the impression of having had to choose sides.

German :

Die Geschichte eines Bruders und einer Schwester, die die gleiche innerfamiliäre Gewalt durchlebt haben, wobei jeder von ihnen unterschiedliche Schlussfolgerungen gezogen hat.

Beide sind von dem tiefen Wunsch geprägt, andere wiedergutzumachen vielleicht auch, um sich selbst zu retten. Sie stehen sich unversöhnlich gegenüber und haben das Gefühl, sich für eine Seite entscheiden zu müssen.

Italiano :

La storia di un fratello e di una sorella che hanno subito la stessa violenza domestica, traendo ciascuno conclusioni diverse.

Entrambi sono animati da un profondo desiderio di fare ammenda nei confronti degli altri, forse anche per salvare se stessi. Sono spinti dallo stesso bisogno di giustizia, eppure rimangono inconciliabili, affrontandosi con l’impressione di dover scegliere da che parte stare.

Espanol :

La historia de un hermano y una hermana que han sufrido la misma violencia doméstica, cada uno sacando conclusiones diferentes.

A ambos les mueve un profundo deseo de reparar el daño causado a los demás, y quizá también de salvarse a sí mismos. Les mueve la misma necesidad de justicia, pero siguen siendo irreconciliables, enfrentados con la impresión de que han tenido que elegir bando.

