Théâtre Sous L’Arbre Rue Louis Massignon Trégueux

Théâtre Sous L’Arbre Rue Louis Massignon Trégueux vendredi 13 février 2026.

Théâtre Sous L’Arbre

Rue Louis Massignon Centre Culturel de La Ville Robert Trégueux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Théâtre de marionnettes

Sous un arbre majestueux, deux inconnus explorent, cueillent des champignons et se ressourcent sans jamais se croiser, jusqu’à ce que leurs chemins se rencontrent enfin. Dans cet arbre vivent des animaux marionnettes espiègles qui apparaissent à leur guise pour jouer avec les visiteurs, ajoutant une touche de magie et de surprise à leur expérience. L’arbre, personnage à part entière, sent ses branches danser dans le vent et se dorer au soleil.

La compagnie À Demain Mon Amour nous donne à voir un monde secret où la nature devient théâtre et nous offre un pas

de côté, des moments précieux en relation directe avec nos émotions.

Représentations de 25 minutes + 15 minutes de pause contemplative sous l’arbre. Dès 3 mois. .

Rue Louis Massignon Centre Culturel de La Ville Robert Trégueux 22590 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 12 96

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre Sous L’Arbre Trégueux a été mis à jour le 2025-09-02 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme