Théâtre Sous le Figuier… L’Oseille Cheffois
Cheffois Vendée
Tarif : 6 – 6 – EUR
Début : 2025-11-15 20:30:00
fin : 2025-12-06
2025-11-15 2025-11-16 2025-11-21 2025-11-23 2025-11-29 2025-11-30 2025-12-02 2025-12-05 2025-12-06
Séances théâtrales
Pièce de théâtre de Jean Claude Martineau, mis en scène par Yoann Sourisseau
Réservations par téléphone du lundi au vendredi de 18h30 à 20h30 et le samedi de 10h00 à 12h00.
Entrée payante. .
Cheffois 85390 Vendée Pays de la Loire +33 6 33 90 67 92
