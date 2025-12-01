Théâtre Sous le sapin… Les emmerdes !!! Cahors

Théâtre Sous le sapin… Les emmerdes !!!

Début : 2025-12-27 21:00:00

2025-12-27

Comment le réveillon tranquille d’une famille bourgeoise va être troublé par la venue d’une invitée inattendue… Et encombrante.

En ce réveillon du 24 décembre, c’est l’effervescence chez les Delépine.

Vincent, le fils unique, à la vie sentimentale très discrète, a enfin rencontré une fille. Et il profite de la fête de Noël pour présenter Léa, alias Nifoufette, à ses parents.

Mais Léa n’est pas vraiment la belle-fille dont ils rêvaient.

Sans gêne et sans complexes elle va avoir l’effet d’une tornade dans la vie de cette famille bien rangée. Le cadeau va vite devenir embarrassant… .

How a bourgeois family’s quiet New Year’s Eve is disrupted by the arrival of an unexpected guest…

