Théâtre Sous le sapin… les emmerdes !!! Théatre municipal Nevers

Théâtre Sous le sapin… les emmerdes !!!

Théatre municipal 8 Place des Reines de Pologne Nevers Nièvre

Début : 2025-12-13 19:00:00

fin : 2025-12-13 20:30:00

2025-12-13

Comment le réveillon tranquille d’une famille bourgeoise va être troublé par la venue d’une invitée inattendue… et encombrante.

En ce réveillon du 24 décembre, c’est l’effervescence chez les Delépine. Vincent, le fils unique, à la vie sentimentale très discrète, a enfin rencontré une fille.

Et il profite de la fête de Noël pour présenter Léa, alias Nifoufette, à ses parents. Mais Léa n’est pas vraiment la belle-fille dont ils rêvaient.

Sans gêne et sans complexes, elle va avoir l’effet d’une tornade dans la vie de cette famille bien rangée.

Le cadeau va vite devenir embarrassant… Bref, Joyeux Noël.

Coups bas, rebondissements et dinde aux marrons sont au programme de cette comédie déjantée recommandée par le Père Noël.

Tarif 24€

Rendez vous Samedi 13 Décembre à 19h au Théâtre municipal de NEVERS. .

