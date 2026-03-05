Théâtre Sous l’eau Théâtre Le Poulailler Monestier-du-Percy
Théâtre Sous l’eau Théâtre Le Poulailler Monestier-du-Percy jeudi 2 avril 2026.
Théâtre Sous l’eau
Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02 20:30:00
fin : 2026-04-02 21:30:00
Date(s) :
2026-04-02 2026-04-03 2026-04-04
Sous l’eau est un solo de clown. En utilisant son corps, Caf’ aborde le cycle de l’eau jusqu’à ce que la parole devienne indispensable.
.
Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy 38930 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 49 52 88 alartbordage@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Sous l?eau is a clown solo. Using his body, Caf? explores the water cycle until speech becomes indispensable.
L’événement Théâtre Sous l’eau Monestier-du-Percy a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme du Trièves