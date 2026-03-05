Théâtre Sous l’eau Théâtre Le Poulailler Monestier-du-Percy

Théâtre Sous l’eau

Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy Isère

Début : 2026-04-02 20:30:00

fin : 2026-04-02 21:30:00

2026-04-02 2026-04-03 2026-04-04

Sous l’eau est un solo de clown. En utilisant son corps, Caf’ aborde le cycle de l’eau jusqu’à ce que la parole devienne indispensable.

Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy 38930 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 49 52 88 alartbordage@gmail.com

English :

Sous l?eau is a clown solo. Using his body, Caf? explores the water cycle until speech becomes indispensable.

