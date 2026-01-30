THÉÂTRE SOUS L’ŒIL DE L’AUTRE Prémian

THÉÂTRE SOUS L’ŒIL DE L’AUTRE

4 place amans Prémian Hérault

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Un spectacle porté par une troupe d’ados qui questionne le regard de l’autre, la construction de soi et la liberté d’être. Théâtre, musique et mouvement se mêlent dans une mise en scène de Sabrina Chézeau.

Sous l’œil de l’autre réunit une troupe d’adolescents engagés qui interrogent ensemble ce qui façonne nos identités : le regard porté sur nous, parfois encourageant, parfois blessant, et la manière dont il influence notre façon d’avancer. À travers scènes jouées, passages musicaux et mouvements chorégraphiés, les jeunes interprètes explorent la liberté d’être soi, les doutes qui jalonnent l’adolescence et la force du collectif pour se construire.

Le spectacle aborde avec sensibilité des questions intimes et universelles : comment trouver sa place, comment se libérer des attentes, comment devenir ou rester celui que l’on souhaite être, individuellement comme collectivement.

Mise en scène par Sabrina Chézeau, cette création vivante et sincère offre un moment de théâtre vibrant, où l’énergie des ados rencontre une réflexion profonde sur l’identité et le regard que l’on porte — et que l’on reçoit.

4 place amans Prémian 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 22 06 aufildesarts.x@neuf.fr

English :

A show performed by a troupe of teenagers that questions the gaze of others, self-construction and freedom of being. Theater, music and movement mingle in a staging by Sabrina Chézeau.

Free admission

