[Théâtre] Sous Terre – Rue Louis Loucheur Offranville, 28 mai 2025 15:00, Offranville.

Seine-Maritime

[Théâtre] Sous Terre Rue Louis Loucheur Espace Guy de Maupassant Offranville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-28 15:00:00

fin : 2025-05-28

Date(s) :

2025-05-28

Qu’est-ce qu’on trouve au plus profond, sous terre ? Deux artistes creusent la question et guident les spectateurs dans leur imaginaire par des sons bidouillés, des objets déterrés et autres inventions fragiles. Une véritable plongée dans l’univers souterrain.

Les deux artistes incarnent des spéléologues, archéologues et préhistoriens qui témoignent et révèlent poétiquement leurs trouvailles objets enfouis, cailloux, fossiles, os, ou toutes autres curiosités souterraines. Les arts plastiques se mêlent au théâtre d’objet, à la musique et à la vidéo pour créer cette forme hybride, comme un voyage à plusieurs entrées. Une véritable descente dans les cavernes, dans les abîmes où l’on protège et cache parfois des secrets !

Deux représentations de la pièce « Sous Terre », dans le cadre de la première édition du festival J.E.Di Jeunesse Ecologie Dieppe du 14 au 28 mai sur les communes de l’Agglomération Dieppe Maritime.

La séance est accessible dès 8 ans et dure 45 min.

Qu’est-ce qu’on trouve au plus profond, sous terre ? Deux artistes creusent la question et guident les spectateurs dans leur imaginaire par des sons bidouillés, des objets déterrés et autres inventions fragiles. Une véritable plongée dans l’univers souterrain.

Les deux artistes incarnent des spéléologues, archéologues et préhistoriens qui témoignent et révèlent poétiquement leurs trouvailles objets enfouis, cailloux, fossiles, os, ou toutes autres curiosités souterraines. Les arts plastiques se mêlent au théâtre d’objet, à la musique et à la vidéo pour créer cette forme hybride, comme un voyage à plusieurs entrées. Une véritable descente dans les cavernes, dans les abîmes où l’on protège et cache parfois des secrets !

Deux représentations de la pièce « Sous Terre », dans le cadre de la première édition du festival J.E.Di Jeunesse Ecologie Dieppe du 14 au 28 mai sur les communes de l’Agglomération Dieppe Maritime.

La séance est accessible dès 8 ans et dure 45 min. .

Rue Louis Loucheur Espace Guy de Maupassant

Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 82 04 43

English : [Théâtre] Sous Terre

What do we find deep underground? Two artists delve into this question, guiding the audience into their imaginary world with sounds, unearthed objects and other fragile inventions. A veritable plunge into the subterranean universe.

The two artists embody speleologists, archaeologists and prehistorians who poetically reveal their finds: buried objects, pebbles, fossils, bones and other subterranean curiosities. Plastic arts mingle with object theater, music and video to create this hybrid form, like a journey with many entrances. A veritable descent into the caves, into the abysses where secrets are sometimes protected and hidden!

Two performances of the play « Sous Terre », as part of the first edition of the J.E.Di festival Jeunesse Ecologie Dieppe from May 14 to 28 in the communes of the Agglomération Dieppe Maritime.

The show lasts 45 minutes and is open to children aged 8 and over.

German :

Was findet man am tiefsten Punkt der Erde? Zwei Künstler gehen dieser Frage auf den Grund und führen die Zuschauer mit Hilfe von selbst gebastelten Klängen, ausgegrabenen Objekten und anderen zerbrechlichen Erfindungen in ihre Vorstellungswelt. Ein wahrer Tauchgang in die unterirdische Welt.

Die beiden Künstler verkörpern Höhlenforscher, Archäologen und Prähistoriker, die auf poetische Weise von ihren Funden berichten: vergrabene Gegenstände, Steine, Fossilien, Knochen oder alle anderen unterirdischen Kuriositäten. Die bildenden Künste vermischen sich mit Objekttheater, Musik und Video, um diese hybride Form zu schaffen, die wie eine Reise mit mehreren Eingängen wirkt. Ein echter Abstieg in die Höhlen, in die Abgründe, wo man manchmal Geheimnisse schützt und verbirgt!

Zwei Aufführungen des Stücks « Sous Terre » im Rahmen der ersten Ausgabe des Festivals J.E.Di Jeunesse Ecologie Dieppe vom 14. bis 28. Mai in den Gemeinden der Agglomeration Dieppe Maritime.

Die Vorstellung ist ab 8 Jahren zugänglich und dauert 45 Minuten.

Italiano :

Cosa troviamo nelle profondità del sottosuolo? Due artisti esplorano questa domanda, guidando il pubblico nel loro mondo immaginario con suoni, oggetti ritrovati e altre fragili invenzioni. Un vero e proprio tuffo nell’universo sotterraneo.

I due artisti assumono il ruolo di speleologi, archeologi e preistorici, rivelando poeticamente i loro reperti: oggetti sepolti, ciottoli, fossili, ossa e altre curiosità sotterranee. Le arti visive si mescolano con il teatro d’oggetti, la musica e il video per creare questa forma ibrida, come un viaggio con diversi ingressi. Una vera e propria discesa nelle grotte, negli abissi dove i segreti sono talvolta protetti e nascosti!

Due rappresentazioni dello spettacolo « Sous Terre », nell’ambito della prima edizione del festival J.E.Di Jeunesse Ecologie Dieppe dal 14 al 28 maggio nei comuni dell’agglomerato marittimo di Dieppe.

Lo spettacolo dura 45 minuti ed è aperto ai bambini dagli 8 anni in su.

Espanol :

¿Qué encontramos bajo tierra? Dos artistas exploran esta cuestión, guiando al público hacia su mundo imaginario con sonidos, objetos desenterrados y otras frágiles invenciones. Una auténtica inmersión en el universo subterráneo.

Los dos artistas asumen el papel de espeleólogos, arqueólogos y prehistoriadores, revelando poéticamente sus hallazgos: objetos enterrados, guijarros, fósiles, huesos y otras curiosidades subterráneas. Las artes visuales se mezclan con el teatro de objetos, la música y el vídeo para crear esta forma híbrida, como un viaje con varias entradas. Un auténtico descenso a las cavernas, a los abismos donde a veces se protegen y ocultan los secretos

Dos representaciones de la obra « Sous Terre », en el marco de la primera edición del festival J.E.Di Jeunesse Ecologie Dieppe del 14 al 28 de mayo en los municipios de la aglomeración marítima de Dieppe.

El espectáculo dura 45 minutos y está abierto a niños a partir de 8 años.

L’événement [Théâtre] Sous Terre Offranville a été mis à jour le 2025-05-11 par Seine-Maritime Attractivité