Theâtre Sous Terre Ville Robert Pordic

Theâtre Sous Terre

Ville Robert Rue Louis Massignon Pordic Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-24 10:00:00

fin : 2025-11-25 11:00:00

Date(s) :

2025-11-24 2025-11-25

Sous Terre , c’est creuser, descendre dans le sol et s’immerger dans les profondeurs du temps lointain et de l’enfance.

Ça a commencé comment, et ça s’arrête où ? Qui peut répondre …

Deux artistes creusent la question et nous guident dans leur imaginaire par des sons

bidouillés, des objets déterrés et autres inventions fragiles. Les voix qui nous parlent sont des témoignages d’ermites, spéléologues, préhistoriens, artistes-aventuriers révélant

poétiquement leurs trouvailles souterraines ou encore le noyau de leur être .

Le spectacle inspiré de sources documentaires est une forme hybride mêlant arts plastiques, théâtre d’objet, musique et vidéo. C’est un voyage à plusieurs entrées, des récits tirés du réel, une collection de portraits, des moments plus visuels évocateurs de sensations souterraines et une question sous-jacente à cela quand on creuse, qu’est-ce qu’on trouve au fond ?

A partir de 8 ans. .

Ville Robert Rue Louis Massignon Pordic 22590 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 66 60 28 88

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Theâtre Sous Terre Pordic a été mis à jour le 2025-11-05 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme