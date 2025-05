Théâtre Soyons sauvages ! – Rue du Gué Maheu Fougères, 14 juin 2025 17:00, Fougères.

Ille-et-Vilaine

Théâtre Soyons sauvages ! Rue du Gué Maheu Parc René Gallais Fougères Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 17:00:00

fin : 2025-06-14 18:00:00

Date(s) :

2025-06-14

Serions-nous devenus trop humains ? Sommes-nous devenus sourds à l’appel de la forêt ? Les villes grignotent les zones sauvages et rares sont les espaces en dehors de l’influence ou du contrôle humain. Et si l’on se tenait à la lisière de nous-même ? Ni tout à fait dedans ni tout à fait dehors, à cette heure bleue, les hommes et les animaux foulent les mêmes herbes ; les corps se libèrent, se rencontrent et se mêlent. Soyons sauvages, c’est une ode à la sensibilité, au besoin vital de se relier et à la recherche d’espaces lisières. Un appel à redevenir le temps d’un spectacle un être de nature sans frontières. Spectacle proposé par la compagnie Jupon. Dès 7 ans. .

Rue du Gué Maheu Parc René Gallais

Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 94 83 65

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre Soyons sauvages ! Fougères a été mis à jour le 2025-05-07 par OT FOUGERES