Théâtre SPAM dans ta tête La petite scène Montélimar
Théâtre SPAM dans ta tête La petite scène Montélimar samedi 14 mars 2026.
Théâtre SPAM dans ta tête
La petite scène 3 rue de Mai Montélimar Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 20:30:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Théâtre et clown Un dramaturge solitaire tente désespérément d’écrire une pièce. Quand tout à coup… On frappe à la porte. Sa première inspiration ? Ou simplement l’intervention d’un technicien ENEDIS ?
.
La petite scène 3 rue de Mai Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 82 98 la.petite.scene@free.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Theater and clowning: A lonely playwright is desperately trying to write a play. When suddenly… A knock on the door. His first inspiration? Or simply the intervention of an ENEDIS technician?
L’événement Théâtre SPAM dans ta tête Montélimar a été mis à jour le 2026-02-25 par Montélimar Tourisme Agglomération