Théâtre Spectacle Duo d’Impro Petit Théâtre de la Gare Argelès-Gazost

Théâtre Spectacle Duo d’Impro

Petit Théâtre de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 20:30:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Spectacle d’impro avec Gonzo et chris

Spectacle Duo d’improvisation

TARIF UNIQUE 10 euros

Descriptif Le public donne les sujets et les comédiens improvisent…Vous ne savez pas ce que vous allez voir, ils ne savent pas ce qu’ils vont jouer.

Préparez vos sujets ! Rires et émotions garantis.

Le Concept

Le cœur du spectacle réside dans la totale improvisation par deux comédiens, accompagnés d’un DJ. Les seuls accessoires utilisés sont deux sièges, laissant ainsi une place prépondérante à l’imagination et à la créativité. À partir des propositions du public, les comédiens improvisent des scènes variées, allant de 30 secondes à …..

Un Spectacle Unique

Chaque représentation du Duo d’Impro est unique, se nourrissant de l’énergie du public et de l’ingéniosité des comédiens. Ce format offre une expérience théâtrale vivante et interactive, où le public est à la fois spectateur et inspirateur des histoires qui se déroulent sur scène. Venez vivre un moment de théâtre hors du commun, où rires, surprises et émotions sont au rendez-vous. .

Petit Théâtre de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 76 52 66 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Improv show with Gonzo and chris

L’événement Théâtre Spectacle Duo d’Impro Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-02-11 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65