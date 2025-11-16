Théâtre spectacle jeune public Icare Vitré

Théâtre spectacle jeune public Icare

Théâtre-spectacle jeune public Icare par la Compagnie Coup de poker à la Salle le Théâtre de Vitré le dimanche 16 novembre à 15h.

Une gigantesque bâtisse labyrinthique, une circassienne et son trampoline, une musicienne baroque Icare est un magnifique spectacle où toutes les disciplines s’entremêlent au service d’une oeuvre poétique qui rappelle qu’en chutant on apprend à marcher… et à grandir.

Un beau jour, à l’école, un copain demande à Icare, 4 ans et demi, s’il est cap de sauter du muret. Parce qu’il a en tête les innombrables recommandations de son père, il n’ose pas faire le grand saut. Petit à petit, Icare se rend compte qu’il n’est cap de rien. Il décide alors de prendre des risques. Et dès le lendemain, il saute.

Dans cette quête identitaire, Icare aura le courage de ses désirs. Et son père comprendra, dans le labyrinthe qu’est la paternité, que protéger son fils c’est aussi le laisser voler de ses propres ailes.

Durée 55 min.

À partir de 8 ans.

Billetterie et plus d’informations sur vitre.bzh ou au 02 23 55 55 80

Salle le Théâtre, Centre Culturel Jacques Duhamel, 2 rue de Strasbourg, 35500 Vitré. .

+33 2 23 55 55 80

