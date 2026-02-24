Théâtre St Amand sur Sèvre Saint-Amand-sur-Sèvre
Théâtre St Amand sur Sèvre Saint-Amand-sur-Sèvre samedi 7 mars 2026.
Théâtre St Amand sur Sèvre
Salle de la libellule Saint-Amand-sur-Sèvre Deux-Sèvres
Tarif : 9 – 9 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-07 2026-03-08 2026-03-10 2026-03-13 2026-03-15
La Troupe des Délir’Mantais vous invite cette année à venir découvrir la pièce Par ici les sosies de Bernard Lenne. .
Salle de la libellule Saint-Amand-sur-Sèvre 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 49 19 62 delirmantais@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Théâtre St Amand sur Sèvre
L’événement Théâtre St Amand sur Sèvre Saint-Amand-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-02-21 par OT Bocage Bressuirais