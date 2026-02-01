Théâtre stages de découverte enfants/ados

Lieu-dit Rivotte Briare Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23 09:30:00

fin : 2026-04-17 12:30:00

Date(s) :

2026-02-23 2026-04-13 2026-07-06

Les jeunes de 7 à 14 ans peuvent participer à un stage au Théâtre de l’Escabeau du 23 au 27 février qui sera encadré par Aurélien Tortiller. Pour toute inscription, contactez le 02 38 37 01 15.

A L’Escabeau, on joue la comédie, on fait du théâtre, mais on partage aussi son savoir, on transmet sa bonne humeur et on apprend à laisser aller ses émotions. Sur le temps des vacances scolaires, des stages sont proposés aux enfants de 7 à 14 ans. Des moments privilégiés où les jeunes découvrent la pratique du théâtre avec des intervenants issus de tous horizons, de compagnies locales ou plus lointaines. Une

restitution où sont conviés les proches des comédiens en herbe a lieu le dernier jour du stage. Aurélien Tortiller encadre ce stage. Pour toute inscription, vous pouvez contacter le 02 38 37 01 15. .

Lieu-dit Rivotte Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 37 01 15 contact@theatre-escabeau.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Young people aged 7 to 14 can take part in a workshop at Théâtre de l’Escabeau from February 26 to March 1, supervised by Aurélien Tortiller. To register, contact 02 38 37 01 15.

L’événement Théâtre stages de découverte enfants/ados Briare a été mis à jour le 2026-01-12 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX