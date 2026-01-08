Théâtre stand up L’humour, c’est pas drôle à l’Ébénisterie L’Ébénisterie Sainte-Foy-la-Grande

Théâtre stand up L’humour, c’est pas drôle à l’Ébénisterie

L’Ébénisterie 8 rue Chanzy Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-30

Kévin Heraud aimerait faire un joli petit spectacle. Mais il n’y arrive pas. Est-ce qu’il faut faire du rock ou du rap ? De toute façon tout ça c’est pareil… Religion, drogue… Politique,

sérieusement ?! C’est pas avec ça qu’on va faire rêver le public. Kévin souhaiterait plutôt être dans la légèreté… mais avec ce prénom, comment être pris au sérieux ? Il faut le dire, le spleen de Kévin prête à rire. L’humour, c’est vraiment un problème.

Ce spectacle se situe à mi chemin entre le stand-up et le théâtre, abordant d’une manière déjantée, divers sujets de société ainsi que des histoires personnelles.

Il est ponctué de 7 chansons.

Avec Kévin Heraud (auteur comédien), Théo Desaix (musicien comédien), Joan Savinet (technicien metteur en scène) .

L'Ébénisterie 8 rue Chanzy Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 24 46 59 lebenisterie33@gmail.com

English : Théâtre stand up L'humour, c'est pas drôle à l'Ébénisterie

