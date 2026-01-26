Théâtre Stationnement Alterné Espace Culturel Plouharnel

Théâtre Stationnement Alterné

Espace Culturel 2 Place Saint-Armel Plouharnel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 15:30:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Le Théâtre des sables blancs reçoit les Baladins d’Armor de Baden, dans une comédie de boulevard Stationnement alterné .

Synopsis: Cette comédie raconte l’histoire de Jean Martin, chauffeur de taxi, marié malgré lui , à deux femmes. Pour mener sa double vie, il tient un agenda méticuleux. Quand il intervient en faveur d’une vieille dame agressée dans la rue, il reçoit un coup sur la tête, et se trouve à l’hôpital. À sa sortie, son emploi du temps se trouve complètement bousculé .

Espace Culturel 2 Place Saint-Armel Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne +33 7 44 93 49 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre Stationnement Alterné

L’événement Théâtre Stationnement Alterné Plouharnel a été mis à jour le 2026-01-26 par ADT 56