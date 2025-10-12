Théâtre » Steaks de bison » par la Cie « Tout un romans » Les rencontres théâtrales romanaises Théâtre Jean Vilar Romans-sur-Isère

Théâtre » Steaks de bison » par la Cie « Tout un romans » Les rencontres théâtrales romanaises Théâtre Jean Vilar Romans-sur-Isère dimanche 12 octobre 2025.

Théâtre Jean Vilar Rue Giraud Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 10 – 10 – 18 EUR

Pass spectacles pour accéder à tous les spectacles en vente sur place 18€

Début : 2025-10-12 14:00:00

fin : 2025-10-12

2025-10-12

A l’occasion des rencontres théâtrales romanaises, la Compagnie « Tout un Romans » présente « Steaks de bison », une pièce originale de Jean-Claude Danaud et mise en scène par Claire Amouroux.

Théâtre Jean Vilar Rue Giraud Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 51 contact@ville-romans26.fr

English :

For the Rencontres Théâtrales Romanaises, the Compagnie « Tout un Romans » presents « Steaks de bison », an original play by Jean-Claude Danaud, directed by Claire Amouroux.

German :

Anlässlich des romanischen Theatertreffens präsentiert die Compagnie « Tout un Romans » « Steaks de bison », ein Originalstück von Jean-Claude Danaud und inszeniert von Claire Amouroux.

Italiano :

Nell’ambito dei rencontres théâtrales romanaises, la compagnia « Tout un Romans » presenta « Steaks de bison », una pièce originale di Jean-Claude Danaud, per la regia di Claire Amouroux.

Espanol :

En el marco de los rencontres théâtrales romanaises, la compañía « Tout un Romans » presenta « Steaks de bison », obra original de Jean-Claude Danaud, dirigida por Claire Amouroux.

