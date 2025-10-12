Théâtre » Steaks de bison » par la Cie « Tout un romans » Les rencontres théâtrales romanaises Théâtre Jean Vilar Romans-sur-Isère
Théâtre » Steaks de bison » par la Cie « Tout un romans » Les rencontres théâtrales romanaises Théâtre Jean Vilar Romans-sur-Isère dimanche 12 octobre 2025.
Théâtre » Steaks de bison » par la Cie « Tout un romans » Les rencontres théâtrales romanaises
Théâtre Jean Vilar Rue Giraud Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 10 – 10 – 18 EUR
Pass spectacles pour accéder à tous les spectacles en vente sur place 18€
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12 14:00:00
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-12
A l’occasion des rencontres théâtrales romanaises, la Compagnie « Tout un Romans » présente « Steaks de bison », une pièce originale de Jean-Claude Danaud et mise en scène par Claire Amouroux.
.
Théâtre Jean Vilar Rue Giraud Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 51 contact@ville-romans26.fr
English :
For the Rencontres Théâtrales Romanaises, the Compagnie « Tout un Romans » presents « Steaks de bison », an original play by Jean-Claude Danaud, directed by Claire Amouroux.
German :
Anlässlich des romanischen Theatertreffens präsentiert die Compagnie « Tout un Romans » « Steaks de bison », ein Originalstück von Jean-Claude Danaud und inszeniert von Claire Amouroux.
Italiano :
Nell’ambito dei rencontres théâtrales romanaises, la compagnia « Tout un Romans » presenta « Steaks de bison », una pièce originale di Jean-Claude Danaud, per la regia di Claire Amouroux.
Espanol :
En el marco de los rencontres théâtrales romanaises, la compañía « Tout un Romans » presenta « Steaks de bison », obra original de Jean-Claude Danaud, dirigida por Claire Amouroux.
L’événement Théâtre » Steaks de bison » par la Cie « Tout un romans » Les rencontres théâtrales romanaises Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-09-02 par Valence Romans Tourisme