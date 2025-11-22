Théâtre Steaks de Bison Théâtre de la Presle Romans-sur-Isère
Théâtre de la Presle Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2025-11-22 20:00:00
fin : 2025-11-22
2025-11-22
La Compagnie Tout un Roman(s) présente sa pièce Steaks de bison: 3 femmes partagent l’espace d’une laverie automatique. Elles vont y raconter des moments de vie, tantôt cruels tantôt pathétiques, et surtout très drôles.
Théâtre de la Presle Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes toutunromans@gmail.com
English :
The Compagnie Tout un Roman(s) presents its play Steaks de bison: 3 women share the space of a laundromat. Here, they recount moments from their lives, sometimes cruel, sometimes pathetic, but above all very funny.
German :
Die Compagnie Tout un Roman(s) präsentiert ihr Stück Steaks de bison: Drei Frauen teilen sich den Raum eines Waschsalons. Sie erzählen Momente aus ihrem Leben, mal grausam, mal pathetisch, aber vor allem sehr lustig.
Italiano :
La Compagnie Tout un Roman(s) presenta il suo spettacolo Steaks de bison: 3 donne condividono lo spazio di una lavanderia a gettoni. Raccontano momenti della loro vita, alcuni crudeli, altri patetici, ma sempre molto divertenti.
Espanol :
La Compagnie Tout un Roman(s) presenta su obra Steaks de bison: 3 mujeres comparten el espacio de una lavandería. Cuentan momentos de sus vidas, algunos crueles, otros patéticos, pero siempre muy divertidos.
