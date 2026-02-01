Théâtre Sturm in Fühlwiller Le Haut Soultzbach

Théâtre Sturm in Fühlwiller

34 Grand’Rue Le Haut Soultzbach Haut-Rhin

Début : Samedi 2026-02-28 20:30:00

fin : 2026-03-07

2026-02-28 2026-03-01 2026-03-06 2026-03-07 2026-03-08

Comédie en trois actes à Fühlwiller, village fier de sa paresse, les frères Victor et Clément vivent paisiblement. Leur femme de ménage, Paula, fait venir une coach pour les changer. Autour d’eux, un émissaire du ministère, un locataire nostalgique et un contrôleur de la Sécurité sociale viennent tout bouleverser. Sur réservation par téléphone entre 18h30 à 20h.

Comédie en trois actes L’histoire de deux frères, Victor et Clément Paresse. D’un certain âge, ces deux messieurs vivent paisiblement, à leur rythme, au lieu-dit Fühlwiller.

Les habitants ont la réputation d’être très lents, paresseux et fiers de l’être. La femme de ménage, Paula, habite un village voisin. C’est une femme remarquable, au caractère bien trempé, qui profite de toutes les situations pour s’enrichir.

Afin d’améliorer le comportement des frères Paresse, elle fait venir son amie Sophie pour qu’elle devienne leur coach de vie. Gravite autour de ces personnages, Jack Lang, du ministère de la Culture, qui cherche un endroit idéal pour madame de Lafayette, une grande romancière française.

Il y a également Léon, le seul locataire de la maison, qui s’est retiré à Fühlwiller, n’a jamais oublié l’amour de sa vie qu’il a dû quitter il y a plus de cinquante ans. Et enfin Matter, contrôleur de la Sécurité sociale qui débarque et va créer une multitude de problèmes. Sur réservation par téléphone entre 18h30 et 20h. .

34 Grand’Rue Le Haut Soultzbach 68780 Haut-Rhin Grand Est +33 6 85 31 26 23

English :

Comedy in three acts: in Fühlwiller, a village proud of its laziness, brothers Victor and Clément live peacefully. Their housekeeper, Paula, brings in a coach to change them. Around them, an emissary from the Ministry, a nostalgic tenant and a Social Security inspector turn everything upside down. Bookable by phone between 6.30pm and 8pm.

