Théâtre Subjectif Lune Charleville-Mézières

Théâtre Subjectif Lune

Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Le 21 juillet 1969, Neil Armstrong posait le premier pas sur la Lune. Cet événement était retransmis à la télévision partout dans le monde et suivi par des centaines de millions de personnes derrière leurs écrans. Dans cette pièce de la compagnie Les Maladroits, précédemment accueillie avec Camarades, quatre documentaristes rejouent à l’aide de bric-à-brac, d’objets en tout genre, d’images d’archives et d’interviews, la mission Apollo 11. Tout sera mis en œuvre pour tromper notre esprit.Découvrir les tarifs.

.

Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 50 billetterie.theatre@mairie-charlevillemezieres.fr

English :

On July 21, 1969, Neil Armstrong took the first step on the Moon. The event was televised around the world and watched by hundreds of millions of people behind their screens. In this play by Les Maladroits, previously hosted by Camarades, four documentary filmmakers re-enact the Apollo 11 mission using bric-a-brac, objects of all kinds, archive footage and interviews. Discover the prices.

German :

Am 21. Juli 1969 setzte Neil Armstrong den ersten Schritt auf den Mond. Dieses Ereignis wurde weltweit im Fernsehen übertragen und von Hunderten Millionen Menschen hinter den Bildschirmen verfolgt. In diesem Stück des Ensembles Les Maladroits, das zuvor mit Camarades zu Gast war, spielen vier Dokumentarfilmer mithilfe von Gerümpel, Gegenständen aller Art, Archivbildern und Interviews die Apollo-11-Mission nach. Es wird alles getan, um unseren Verstand zu täuschen.

Italiano :

Il 21 luglio 1969, Neil Armstrong fece il primo passo sulla Luna. L’evento fu trasmesso in tutto il mondo e visto da centinaia di milioni di persone dietro i loro schermi. In questo spettacolo di Les Maladroits, già messo in scena con Camarades, quattro documentaristi ricostruiscono la missione Apollo 11 utilizzando bric-à-brac, oggetti di ogni tipo, filmati d’archivio e interviste. Scoprite i prezzi.

Espanol :

El 21 de julio de 1969, Neil Armstrong dio el primer paso en la Luna. El acontecimiento fue televisado en todo el mundo y seguido por cientos de millones de personas detrás de sus pantallas. En esta obra de Les Maladroits, anteriormente representada con Camarades, cuatro documentalistas recrean la misión del Apolo 11 utilizando baratijas, objetos de todo tipo, imágenes de archivo y entrevistas. Descubra los precios.

L’événement Théâtre Subjectif Lune Charleville-Mézières a été mis à jour le 2025-06-26 par Ardennes Tourisme