Théâtre Subjectif Lune Melle

Le 21 juillet 1969, deux astronautes de la NASA marchent sur la Lune pour la première fois. Si l’événement, retransmis en direct par les télévisions du monde entier, a marqué plusieurs générations, il est encore aujourd’hui au cœur des théories complotistes. À l’heure où l’intelligence artificielle investit les supports numériques et médiatiques, les Maladroits mettent leur virtuosité technique et leur artisanat au service d’une réflexion générale sur la fabrique des images et le soupçon. Loin des discours manichéens, leur théâtre d’objets déconstruit les idées reçues et nous transporte en direct dans le grand voyage lunaire de manière ludique, instructive et avec humour.

COMPAGNIE LES MALADROITS

LIEU Moulin du Roc à Niort

Déplacement en bus assuré par la commune de Melle

TARIFS 10 € à 28 €

RÉSA 05 49 77 32 32 ou dlep@ville-melle.fr .

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 77 32 32 dlep@ville-melle.fr

