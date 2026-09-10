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AGENDA · Gannat

Théâtre – SuperGros à Gannat Espace Jean Jaurès Gannat

dimanche 22 novembre 2026 · Espace Jean Jaurès · Gannat

Informations pratiques

Début
dimanche 22 novembre 2026
Fin
dimanche 22 novembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Espace Jean Jaurès
Adresse
1 rue des frères Degand
Ville
03800 Gannat
Département
Allier
Tarif

Gannat

Théâtre – SuperGros à Gannat

Espace Jean Jaurès 1 rue des frères Degand Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-22 17:00:00
fin : 2026-11-22

Date(s) :
2026-11-22

Pierre se transforme en SuperGros pour combattre la grossophobie, la malbouffe et les régimes absurdes ! Un spectacle satirique et jubilatoire mêlant théâtre, danse, chansons et stand-up, porté par un héros hors du commun.
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Espace Jean Jaurès 1 rue des frères Degand Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

Pierre transforms into SuperGros to fight fatphobia, junk food, and ridiculous diets! A satirical and exhilarating show that blends theater, dance, songs, and stand-up comedy, brought to life by an extraordinary hero.

L’événement Théâtre – SuperGros à Gannat Gannat a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme Val de Sioule

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