Théâtre – SuperGros à Gannat Espace Jean Jaurès Gannat
dimanche 22 novembre 2026 · Espace Jean Jaurès · Gannat
Informations pratiques
Gannat
Théâtre – SuperGros à Gannat
Espace Jean Jaurès 1 rue des frères Degand Gannat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-22 17:00:00
fin : 2026-11-22
Date(s) :
2026-11-22
Pierre se transforme en SuperGros pour combattre la grossophobie, la malbouffe et les régimes absurdes ! Un spectacle satirique et jubilatoire mêlant théâtre, danse, chansons et stand-up, porté par un héros hors du commun.
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Espace Jean Jaurès 1 rue des frères Degand Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Pierre transforms into SuperGros to fight fatphobia, junk food, and ridiculous diets! A satirical and exhilarating show that blends theater, dance, songs, and stand-up comedy, brought to life by an extraordinary hero.
L’événement Théâtre – SuperGros à Gannat Gannat a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme Val de Sioule
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