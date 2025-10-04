Théâtre sur cour 2 représentations au profit de Cap Rose | Théâtre l’Archipel Fouesnant

2025-10-04 20:30:00

la troupe « Théâtre sur cour » de Plouzané jouera au profit de CAP ROSE, le samedi 4 octobre à l’Archipel.

Quelques infos pratiques

Spectacle en deux parties d’1h chacune, avec un entracte de 15 minutes

Horaire 20h30

Tout public

Tarif unique 7 €

L’expertise

Comédie de Bernard Laurendeau Mise en scène André Quazuguel

Durée 45 minutes

Pierre Grandin pensait retrouver sa maîtresse Judith après la visite de l’expert venu constater un sinistre, mais l’amnésie dont sera victime celui-ci, à la suite d’un accident, entraînera une cascade de mensonges et de quiproquos qui impliqueront Pierre, Judith, Béatrice (la femme de Pierre), ainsi qu’un détective privé, la femme de l’expert et la domestique de la maison.

Un dîner bien tranquille

COMÉDIE DE MARTINE HUET

MISE EN SCÈNE JEAN-LUC ABARNOU

Durée: 1h15

Afin de séduire sa future belle-mère, P.-D.G. des usines Bareuil, Léa organise un dîner qu’elle veut parfait. Ses parents recrutent un couple de clochards et une prostituée pour tenir les rôles de majordome, gouvernante et cuisinière.

Contrariée, Léa claque la porte. Les parents, inquiets, partent à sa recherche, laissant les trois personnages recevoir Mme Bareuil arrivée plus tôt que prévu. .

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 49 14 01

