THEÂTRE SUR LE THEME DES ECRANS Thilouze vendredi 10 octobre 2025.

Rue de la Musardière Thilouze Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-10 18:30:00
2025-10-10

THEÂTRE SUR LE THEME DES ECRANS 10 OCTOBRE
Gratuit et ouvert à tous
Gratuit et ouvert à tous   .

Rue de la Musardière Thilouze 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 87 41 

English :

SCREEN-THEMED THEATER OCTOBER 10
Free and open to all

German :

THEATER ZUM THEMA BILDSCHIRME 10. OKTOBER
Kostenlos und offen für alle

Italiano :

TEATRO SUL TEMA DEGLI SCHERMI 10 OTTOBRE
Gratuito e aperto a tutti

Espanol :

TEATRO SOBRE EL TEMA DE LAS PANTALLAS 10 DE OCTUBRE
Gratuito y abierto a todos

