THEÂTRE SUR LE THEME DES ECRANS Thilouze vendredi 10 octobre 2025.

Rue de la Musardière Thilouze Indre-et-Loire

Début : 2025-10-10 18:30:00

Gratuit et ouvert à tous

Gratuit et ouvert à tous .

Rue de la Musardière Thilouze 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 87 41

English :

SCREEN-THEMED THEATER OCTOBER 10

Free and open to all

German :

THEATER ZUM THEMA BILDSCHIRME 10. OKTOBER

Kostenlos und offen für alle

Italiano :

TEATRO SUL TEMA DEGLI SCHERMI 10 OTTOBRE

Gratuito e aperto a tutti

Espanol :

TEATRO SOBRE EL TEMA DE LAS PANTALLAS 10 DE OCTUBRE

Gratuito y abierto a todos

