THEÂTRE SUR LE THEME DES ECRANS Thilouze vendredi 10 octobre 2025.
Rue de la Musardière Thilouze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-10 18:30:00
fin : 2025-10-10
2025-10-10
Gratuit et ouvert à tous
Gratuit et ouvert à tous .
Rue de la Musardière Thilouze 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 87 41
English :
SCREEN-THEMED THEATER OCTOBER 10
Free and open to all
German :
THEATER ZUM THEMA BILDSCHIRME 10. OKTOBER
Kostenlos und offen für alle
Italiano :
TEATRO SUL TEMA DEGLI SCHERMI 10 OTTOBRE
Gratuito e aperto a tutti
Espanol :
TEATRO SOBRE EL TEMA DE LAS PANTALLAS 10 DE OCTUBRE
Gratuito y abierto a todos
